شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يجرى تعديلات على مناهج المختارات الإسلامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع كل من الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية والشيخ أيمن عبدالغنى وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم ببعض أعضاء لجنة إعادة تأليف مناهج المختارات الإسلامية لطلاب وطالبات المرحلة الثانوية القسم الأدبي؛ لمراجعة وثيقة تأليف الكتب، ومناقشة الرؤية الكلية لها، وقائمة المحتويات، وأكد على ضرورة استخدام المنهج التداخلى عند التأليف؛ بحيث يكون هناك ربط بين ما يدرسه الطالب فى العلوم الشرعية بالأزهر وبين ما سيدرسه فى المختارات الإسلامية.

حضر الاجتماع التمهيدى الدكتور إسماعيل إبراهيم الشربينى مستشار اللغة الإنجليزية بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عمرو عبد العاطى صالح مدرس بكلية اللغات والترجمة، والدكتورة داليا فؤاد مسؤول الكتب بدار نهضة مصر، وهناء سودان من المكتب الإقليمى للغة الإنجليزية بالسفارة الأمريكية بالقاهرة، وعلى صديق موجه اللغة الإنجليزية بمنطقة البحيرة الأزهرية.

يأتى ذلك بناء على توجيهات صاحب الدكتور وكيل الأزهر الشريف محمد الضوينى، وحرصًا من قيادات الأزهر الشريف على دراسة الوضع الراهن بجميع مناهج التعليم قبل الجامعى بالأزهر الشريف، والوقوف على المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها.