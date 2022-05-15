مفتي الجمهورية يتوجه إلى بريطانيا

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة البريطانية لندن بدعوة رسمية من البرلمان البريطاني، حيث يلقي كلمة رئيسية أمام مجلسي العموم واللوردات البريطاني، في مستهل زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة.

وقال مفتي الجمهورية في تصريحات اليوم قبل مغادرته إلى بريطانيا، إن الزيارة تشمل لقاءه بعدد من كبار رجال الدولة بالمملكة المتحدة وعمدة لندن، كما تشمل كذلك إلقاء فضيلته لعدد من المحاضرات والندوات في عدد من المحافل ومراكز الأبحاث البريطانية.

ويعد إلقاء مفتي الجمهورية خطابًا أمام أعضاء مجلسَي اللوردات والعموم البريطاني هو الأول من نوعه، ويأتي بعد نجاح لقاء المفتي الافتراضي و200 من أعضاء مجلس اللوردات والعموم البريطاني قبل عام من خلال تطبيق زووم، الذي حضره أيضًا عدد من وسائل الإعلام العالمية وبعض الرسميين البريطانيين المعنيين.