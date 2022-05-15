شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات العمالية.. 1.9 مليون عامل يختارون ممثليهم بمواقع العمل غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق غدا الاثنين، ماراثون المرحلة الأولى فى انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلى العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، للدورة النقابية التى تستمر 4 سنوات من 2022-2026، ويشارك فيها مليوناً و995 ألفاُ 837 عاملا أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت فى هذه المرحلة، لاختيار ممثليهم فى مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وشركات القطاع العام والأعمال العام بمواقع العمل المختلفة.

وتشمل المرحلة الأولى 15 تصنيفاً نقابياً للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة، والزراعة والرى والصيد، التعليم والبحث العلمى، والبريد، والبترول، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوى، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج، والإنتاج الحربى، والنقل الجوى، والمالية والضرائب والجمارك.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية، إن الانتخابات النقابية العمالية خلال مراحلها الثلاث للدورة النقابية الجديدة ستفرز تنظيما نقابيا قادرا على الحفاظ على حقوق العمال واستقرار مناخ العمل وتحقيق أعلى معدلات إنتاج، مؤكدا أن الانتخابات ستتم تحت إشراف قضائى كامل، كما تتم لأول مرة من خلال منظومة رقمية إلكترونية تساعد على تنظيم العملية الانتخابية.

وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة تسعى لخروج العملية الانتخابية فى أحسن صورة لها، ويقتصر دورنا على التنظيم فقط وتسهيل الإجراءات التى نص عليها القانون.

وقال الوزير، إنه بعد الانتهاء من المرحلة الأولى للانتخابات سيتم فتح الباب للمرحلة الثانية التى سوف تضم 14 تصنيفا نقابيا للعاملين بالاتصالات، والتجارة، الكيماويات، والنقل البرى، والصحافة والطباعة الإعلام، النقل العام، وصناعات البناء والأخشاب، والسياحة والفنادق، والبنوك والتأمينات والأعمال المالية، والسكة الحديد، والمناجم والمحاجر، والخدمات الإدارية الاجتماعية، والنيابات والمحاكم، والإسعاف.

ويشارك فى المرحلة الثانية 2 مليون و136 ألفاُ 163 عاملا أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت فى هذه المرحلة، لاختيار ممثليهم فى مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية وشركات القطاع العام والأعمال العام بمواقع العمل المختلفة، وبذلك يصل إجمالى أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت فى المرحلتين 4 ملايين و1321 عاملاً.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، إن وزير القوى العاملة والعاملين بديوان عام الوزارة ومديرياتها على مستوى 27 محافظة يتابعون الليل بالنهار على مدار أكثر من شهر ونصف الشهر كخلية نحل للإعداد لهذه الانتخابات للخروج بها فى أبهى صورها.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الوزير يتابع على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات التى تعمل 24 ساعة يوميا، واللجنة العليا للانتخابات، وإدارة الاتصال النقابى بديوان عام الوزارة واللجان المشكلة بالمديريات العملية التنظيمية للانتخابات لتلافى أية سلبيات والتدخل لإزالتها فورا لضمان مزيد من النجاح وتحقيق نتائج تتمتع بالشفافية والمصداقية فى هذه الانتخابات.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن مراكز المعلومات بالوزارة يقوم بدوره على أكمل وجه من بداية فتح باب الترشح حتى مرحلة إعلان أسماء المرشحين النهائية، حيث قام عملية التسجيل والفرز وتسجيل النتائج لكل المرشحين بلا استثناء فى حضور اللجنة القضائية والنقابية وتوثيق كل إجراءاتها.

وأشار سعد الدين إلى أن مديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة أدت دورها كاملا فى المرحلة الأولى من قبول أول الترشح، والبت فيها، وإعلان الكشوف النهائية حتى بداية إجراء الانتخابات العمالية وممثلى العاملين بمجالس إدارة الشركات غدا الإثنين.