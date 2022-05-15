شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 108 أشخاص على جنسيات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الجريدة الرسمية تنشر قرار وزارة الداخلية بالإذن ل 108 أشخاص بالتجنس بالجنسية الأجنبية المرفقة مقابل كل اسم في الكشوف التالية، صدر القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية.

ونشرت الجريدة قرار برد الجنسية المصرية لـ 11 شخصا مدرج أسمائهم في الكشف التالي، وإبعاد منصور محمد سالم بن محمد "ليبي الجنسية" خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

كما نشرت قرار بإنشاء مركزين إصلاح بمديرية أمن بني سويف وهما مركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة بني سويف الجديدة، ومركز الإصلاح الجغرافي بقسم شرطة بني سويف، وقرار لقطاع الأحوال المدنية بإنشاء سجل مدني فرعي صندفا الغاز، التابع لمركز بني مزار بإدارة شرطة الأحوال المدنية في المنيا.



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15