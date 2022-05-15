شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانى الثانوى: أسئلة الرياضيات سهلة وصعوبة بجزئيات الجغرافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحان مادتى تطبيقات الرياضيات والجغرافيا ورقيا وإلكترونيا فى المدارس، فيما أكد الطلاب سهولة الامتحان فى تطبيقات الرياضيات، موضحين أن الأسئلة اعتمدت على الفهم والتحليل والتطبيق، إضافة أنها وفق نظام التقييم الجديد.

فيما أكد طلاب الشعبة الأدبية أن هناك صعوبة فى جزئيات بسيطة امتحان الجغرافيا، خاصة الورقى المقالى أما الالكترونى الاختيار من متعدد هناك إجابات متشابه كثيرة، موضحين أن الأسئلة اعتمدت على الفهم ونواتج التعلم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أكدت أنه تُعقد الامتحانات بالمدارس بلجان مؤمنة ومراقبة وفق الجدول المرفق للعام الدراسي 2021/2022، يؤدى الطلاب الامتحان على فترتين في الفترة الأولى يكون الامتحان فيها ورقيا أسئلة مقالية وتمثل هذه الاسئلة نسبة (30%) من درجة الامتحان، أما الفترة الثانية يكون الامتحان فيها الكترونياً أسئلة اختيار من متعدد من خلال المنصة الالكترونية، وتمثل نسبة الاسئلة فيها (70%) من درجة الامتحان ،وتتولى المدرسة تشكيل لجان لتقدير أوراق الإجابة الخاصة بالأسئلة المقالية، وتقوم المدرسة بإعلان النتيجة بعد ورود درجات الطلاب في الامتحانات التي تمت الكترونياً وتجميعها مع نتيجة امتحان الأسئلة المقالية ويتم ذلك من خلال تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بالمدرسة مع ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الصحة العامة للطلاب و المعلمين.

ولفتت الوزارة إلى أن عقد الامتحانات بالمدارس المجهزة (رسمية أو خاصة)خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة رسمية أو خاصة وتعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.