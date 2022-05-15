الرى: موافقة 22 ألف مزارع على التحول للرى الحديث بأراضيهم بزمام 18 ألف فدان

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى والتعاقدى لمشروعات تأهيل الترع والمساقى والتحول لنظم الرى الحديث بمحافظة القليوبية ضمن مجهودات الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد استخدام المياه.

وصرح عبد العاطى أن الوزارة تستهدف تأهيل مساقى بأطوال تبلغ 500 كيلومتر بمحافظة القليوبية، وقد تم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساقى بأطوال 250 كيلومتر، وتم طرح وترسية 247 كيلومتر منها، ونهو تنفيذ 32 كيلومتر حتى تاريخه، ولا يزال العمل مستمراً فى طرح وتنفيذ باقى الأطوال وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

وأشار الدكتور عبد العاطى أن المشروع القومى لتأهيل الترع يشمل 1068 كيلومتر من الترع بمحافظة القليوبية، وأنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال 227 كيلومتر حتى تاريخه، وجارى العمل فى تأهيل ترع بأطوال 697 كيلومتر، وتوفير اعتمادات مالية لترع بأطوال 44 كيلومتر أخرى.

وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الرى الحديث أوضح عبد العاطى أن الوزارة تستهدف تحقيق التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث فى مساحة 60 ألف فدان، وأنه يجرى العمل على التحول للرى الحديث فى مساحة 48 ألف فدان، وأنه تم نهو 724 فدان، وأن عدد 22016 منتفع تقدموا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للرى الحديث بأراضيهم لعدد 1111 قطعة أرض بمساحة إجمالية 18022 فدانا.

ووجه عبد العاطى برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشياً مع البرنامج الزمنى المقرر، مؤكداً على استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أى معوقات قد تواجه التنفيذ أولاً بأول.

كما استعرض موقف حملات إزالة التعديات فى نطاق محافظة القليوبية، حيث تم حتى تاريخه إزالة 2692 مخالفة على مساحة 165 ألف متر مربع، حيث أوضح عبد العاطى أن حملات الإزلالات الموسعة للتعديات لا تزال جارية فى جميع المحافظات ومنها محافظة القليوبية، وذلك بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العسكرية.

الجدير بالذكر أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارات الرى والزراعة والمالية والبنك الأهلى المصرى والبنك الزراعى المصرى بهدف تحقيق التعاون المشترك لتنفيذ خطة طموحة لتحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية الزراعية، من خلال توفير الدعم الفنى والمالى اللازم لتحديث منظومة الرى الخاصة من خلال تأهيل المساقى واستخدام نظم الرى الحديث فى زمام 3.70 مليون فدان من الأراضى القديمة خلال 3 سنوات، كما تم عقد العديد من المؤتمرات الموسعة والندوات التوعوية بالمحافظات للتعريف بخطة الوزارة لتنفيذ مشروعات تأهيل المساقى والتحول للرى الحديث، وذلك بحضور ممثلى وزارتى الرى والزراعة والبنك الأهلى والبنك الزراعى والقيادات المحلية والتنفيذية، والتى تعد أحد أدوات التوعية التى أسهمت فى قيام المزارعين بالتحول لنظم الرى الحديث فى زمام 1.350 مليون فدان على نفقتهم الخاصة.