شكرا لقرائتكم خبر عن دير الروم الملكيين بالقدس يدعو الفلسطينيين للمشاركة فى عزاء شيرين أبو عاقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا دير الروم الملكيين الكاثوليكى بالقدس جموع الفلسطينيين للمشاركة في عزاء "عروسة فلسطين" الشهيدة شيرين أبو عاقلة، اليوم الأحد، فى مدينة رام الله، من الساعة الثالثة حتى التاسعة مساء.

وفى سياق متصل، منح رئيس فلسطين محمود عباس شيرين أبو عاقلة، نجمة القدس من وسام القدس.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس ، ظهر اليوم، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، عائلة الشهيدة أبو عاقلة، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية،والمركزية لحركة "فتح"، ولفيف من الشخصيات الوطنية ورجال الدين المسيحيين والمسلمين، وزملاء الشهيدة.

ومنح عباس، الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، نجمة القدس؛ تقديرا لعطائها الوطني، ودورها الإعلامي المتميز؛ دفاعاً عن وطنها فلسطين وقضية شعبها بالكلمة الأمينةالصادقة، وتثميناً عالياً لشجاعتها وتفانيها والتزامها المهني في إسناد نضال الشعب الفلسطيني، ونقل معاناته في القدس وكل المدن والقرى والمخيمات إلى أن قضت شهيدة للواجب على طريق الحرية والاستقلال.