شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء: ضبط 545 مخالفة وأماكن غير مرخصة وأدوية مغشوشة فى حملات تفتيشية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت هيئة الدواء المصرية، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والأمنية المختلفة، حملات تفتيشية على عدد من المؤسسات الصيدلية، خلال النصف الأول من شهر مايو الجاري، لمتابعة ضبط سوق الأدوية، وإحكام الرقابة على تداول المستحضرات الدوائية، ومداهمة أماكن تداول الأدوية والمستلزمات الطبية غير المرخصة، والتأكد من ضمان إتاحة الدواء بالسعر الجبري.

وقامت الحملات بالمرور على 2197 مؤسسة صيدلية، منها 123 مخزنا للأدوية، و22 صيدلية خاصة، و2209 صيدلية عامة، و8 شركات توزيع، وتم ضبط 545 مخالفة متنوعة، منها 507 صيدليات مخالفة، و33 مخزنا مخالفا، وصيدليتين خاصتين، و3 أماكن غير مرخصة.

وخلال الحملات تم تحرير 201 محضر شرطة للعرض على النيابات المختصة، منهم 20 محضر غش تجاري، و18 محضر أدوية مخالفة، و163 محاضر عدم وجود صيدلي.

يأتى ذلك انطلاقا من توجيهات القيادة السياسية فى شأن توفير الاحتياجات الدوائية ورقابة الأسواق وتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية ومأمونية وجودة الدواء، ومن الاختصاصات الرقابية لهيئة الدواء المصرية؛ لتعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة وأمان المستحضرات الدوائية المتداولة بسوق الدواء المصري.