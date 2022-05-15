شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقى عظة اليوم عبر قناة أون الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وكان قداسته نوه خلال عظة الأربعاء قبل عيد القيامة، التى ألقاها فى كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا بيشوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أن الاجتماع سيتوقفخلال فترة أسبوع البصخة المقدسة، وعيد القيامة، وحتى نهاية فترة الخمسين المقدسة.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثانى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة اختياره من قِبَل المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع،رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة.