شكرا لقرائتكم خبر عن شكوتك فى عنينا.. الحكومة تحل 81 ألف شكوى خلال أبريل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن المنظومة تلقت ورصدت 83 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أبريل الماضى.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز أرقام الشكاوى التى تلقتها المنظومة خلال شهر أبريل فقط وهى كالتالى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال أبريل: تلقت 83 ألف شكوى فحصت 81 ألف شكوى وجهت 58 ألف شكوى لجهات الاختصاص تم حفظ 23 ألف شكوى أخرى جارى استكمال فحص2000 شكوى لاتخاذ ما يلزم بشأنها التعامل مع الشكاوى: الوزارات 63% المحافظات 24% للهيئات والجامعات 13% 14وزارة على رأسها الخارجية والأوقاف والبترول والمالية والتموين والصحة والتعليم والكهرباء حققت نسب إنجاز عالية فى التعامل مع الشكاوى 15محافظة على رأسها 15محافظة على رأسها بورسعيد الأقصر قنا سوهاج المنيا القاهرة السويس وأسوان حققت نسب إنجاز متميزة خلال الشهر