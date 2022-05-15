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شكوتك فى عنينا.. الحكومة تحل 81 ألف شكوى خلال أبريل.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أشار الدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن المنظومة تلقت ورصدت 83 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر أبريل الماضى.


 

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض أبرز أرقام الشكاوى التى تلقتها المنظومة خلال شهر أبريل فقط وهى كالتالى

 منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال أبريل:

 

تلقت 83 ألف شكوى

فحصت 81 ألف شكوى

وجهت 58 ألف شكوى لجهات الاختصاص

 تم حفظ 23 ألف شكوى أخرى

 

جارى استكمال فحص2000 شكوى لاتخاذ ما يلزم بشأنها

 

التعامل مع الشكاوى:

 

الوزارات 63%

المحافظات 24%

للهيئات والجامعات 13%

 

 14وزارة على رأسها

الخارجية والأوقاف والبترول والمالية والتموين والصحة والتعليم والكهرباء

حققت نسب إنجاز عالية فى التعامل مع الشكاوى

 

15محافظة على رأسها

بورسعيد الأقصر قنا سوهاج المنيا القاهرة السويس وأسوان

حققت نسب إنجاز متميزة خلال الشهر

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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