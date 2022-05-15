شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى لهجرة الطيور .. البيئة ترصد النسور من موقع جبل الجلالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن موقع اتفاقية حماية الجوارح، التابع لاتفاقية الأنواع المهاجرة CMS أشاد بدور الحكومة المصرية في العمل مع المجتمع المدني، وما قامت به وزارة البيئة من أجل الالتزام بالاتفاقيات الدولية فى رصد النسور كأحد أنواع الطيور المهددة بالإنقراض بموقع جبل الجلالة، مؤكدين على أن الموقع أحد أفضل المواقع لرصد الطيور في مصر، وربما في شمال شرق إفريقيا، علاوة على ذلك، فإن الظروف الجوية المعتدلة والارتفاع العالي للموقع، تعطي موقع المراقبة قيمة إضافية لسياحة مراقبة وتصوير الطيور.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على حرص وزارة البيئة على توفير الحماية اللازمة للطيور اثناء رحلة هجرتها وتنفيذ الالتزاماتها الدولية الخاصة بكافة الاتفاقيات الموقعة عليها فيما يخص الطيور المهاجرة.

وأضافت وزيرة البيئة أن رصد الطيور الجارحة أحد الالتزامات الرئيسية من قبل الموقعين على مذكرة التفاهم الخاصة بالطيور الجارحة حيث تقوم الحكومة المصرية بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية لتلبية احتياجات الرصد وجمع البيانات للحفاظ على الطيور الجارحة المهاجرة.

وأوضحت وزيرة البيئة ان منظمة حماية الطبيعة في مصر (NCE) بالتعاون مع وزارة البيئة أنشأت مؤخرًا مرصد الجلالة في إطار مشروع الحياة الجديدة للنسور المصري ، ويعد المرصد نقطة ساخنة لرصد الطيور الجارحة وغيرها من الأنواع المهاجرة بالإضافة الى دراسة الأنواع المهاجرة الأخرى ، وجذب سياحة مراقبة الطيور في مصر كما يوفر الموقع تجربة مراقبة فريدة عن قرب لحدث هجرة الطيور الجارحة الموسمية.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بما يبذل من جهود بموقع الجلالة لرصد الطيور المهاجرة و الذى يدار من قبل فريق المراقبة متعدد الجنسيات بمستوى عالمى حيث تم رصد ما يقرب من 377488 طائرًا في المجموع خلال موسم ربيع الخريف عام 2022 ، بما في ذلك 1215 نسورًا مصرية ، 218474 صقر سهوب ، 41115 أسود. الطائرات الورقية ، و 14،418 من النسور الصغرى المرقطة ، و12،975 نسور السهوب ، من بين العديد من الأنواع الأخرى. يتم تحديث العدد الإجمالي اليومي للطيور الجارحة بانتظام / يوميًا.