شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبدالغفار يوجه بنقل تكنولوجيا لقاحات المكورات الرئوية للأطفال لفاكسيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، باراج ديشموخ، المدير التنفيذى للتسويق الدولى بمعهد سيروم الهندى المتخصص فى إنتاج اللقاحات، وسانديب مولاى، المدير الإقليمى للمعهد، وذلك أمس السبت، بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

يأتى اللقاء فى إطار متابعة سير العمل بالاتفاقية الموقعة بين معهد سيروم لإنتاج الأمصال، والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، لنقل تكنولوجيا تصنيع 8 لقاحات استراتيجية.

أكد الوزير خلال الاجتماع على ضرورة تنفيذ الاتفاقية وفقاً للجداول الزمنية المحددة لها، بما يخدم استراتيجية الدولة، بأن تصبح مصر مركزاً إقليمياً لتصنيع اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتصديرها لدول الجوار والقارة الإفريقية.

ولفت الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى تأكيد الوزير على أهمية التعاون بين معهد «سيروم»، وشركة «فاكسيرا» لنقل وتبادل الخبرات، بما يضمن مواكبة التطورات التى يشهدها العالم فى مجال تصنيع اللقاحات، حيث يعد معهد «سيروم» أحد أكبر الجهات المصنعة للقاحات فى العالم.

وأوضح «عبدالغفار» أنه تم توقيع الاتفاقية فى شهر يوليو من عام 2019، وذلك بهدف تصنيع 8 لقاحات، تشمل (الخماسى، الكبدى ب للرضع، الكبدى ب للكبار، ثنائى المدارس، الثلاثى، التيتانوس، MMR، MR).

وأشار «عبدالغفار» إلى توجيه الوزير بنقل تكنولوجيا تصنيع لقاح المكورات الرئوية لدى الأطفال، ضمن اللقاحات المُدرجة فى الاتفاقية، مؤكداً قدرة وجاهزية مصانع شركة «فاكسيرا» على إنتاج مختلف أنواع اللقاحات.