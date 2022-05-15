شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح 7 معلومات هامة يجب تسجيلها عند إبلاغ الإسعاف بالحوادث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن هيئة الإسعاف تقدم خدماتها للجمهور على مدار 24 ساعة، وقالت هناك مجموعة من المعلومات يجب توفيرها للمسعف عن تقديم البلاغات وتتمثل المعلومات التى يطلبها المسعف في :

-اسم المتصل .

-عدد الإصابات .

-رقم التليفون الخاص بالحالة .

-تأكد أن متلقي المكالمة حصل علي كل المعلومات المطلوبة .

-طبيعة الحادث والمخاطر الموجودة به .

-العنوان أو موقع الحادث .

- اذكر اى خدمة تريدها من خدمات الطوارئ.



