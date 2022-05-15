شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء: شهر حبس لسيدة ورجل لتعديهما لفظيا على أطباء سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للأطباء، إن محمكة جنح سوهاج قد قضت في جلستها المنعقدة الأربعاء 11 مايو الجاري حكمًا على سيدة ورجل في الجنحة رقم 3083 لسنة 2022 ثان سوهاج بالحبس لمدة شهر وكفالة 50 جنيهًا لكل منهما وإلزامهما بالمصاريف، وذلك في التهمة المنسوبة إليهما بالتعدي بالقول على موظفين عموميين أثناء تأدية وظيفتهم، وذلك مساء يوم الإثنين الموافق 9 مايو الجاري.

قالت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس النقابة العامة للأطباء ومقرر اللجنة الإجتماعية، أن الواقعة حدثت بمستشفى سوهاج الجامعي، وتعود تفاصيلها إلى مساء يوم الأثنين الماضي 9 مايو حيث كانت إحدى المريضات محجوزة بقسم العناية المتوسطة الباطنية لعلاجها من غيبوبة سكر كيتونية، وبعد تلقيها الرعاية الطبية اللازمة وتحسن حالتها تم تحويل المريضة إلى القسم الداخلي الباطني سيدات لإستكمال العلاج حتى تمام الشفاء، وأضافت د. إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء أنه حوالي الساعة الثانية فجر الثلاثاء 10 مايو فؤجئت طبيبتان وطبيب بقسم الباطني بوجود رجل من ذوي المريضة بقسم السيدات رغم أن القواعد الإجرائية بالمستشفى تمنع تواجد زيارات للمرضى بعد الساعة السابعة مساءً، وقام الرجل أهلية المريضة ووالدتها المرافقة لها بالتعدي اللفظي على الطبيبتين والطبيب، وقامت السيدة مرافقة المريضة بإستخدام هاتفها المحمول في تصوير المريضات والأطباء بقسم الباطني سيدات وعند محاولة الطبيب المتواجد منعها تبعًا لقواعد المستشفى وحماية لخصوصية المرضى،قامت مرافقة المريضة بالإعتداء على الطبيب وتحطيم نظارته وتمزيق ملابسه.

وأضافت الدكتورة إيمان سلامة عضو مجلس نقابة الأطباء أن إدارة مستشفى سوهاج الجامعي قامت بتحرير محضر عن الواقعة بنقطة شرطة المستشفى، وتم عرض المحضر على النيابة العامة الجزئية لقسم ثان سوهاج في نفس اليوم 10 مايو، وعليه قيدت النيابة العامة المحضر جنحة بالمادة 133 / 1 من قانون العقوبات،حيث قررت النيابة العامة توجيه الإتهام إلى كلا من السيد أ.ح. و السيدة و.أ. بقيامهما بالتعدي بالقول على موظفيين عموميين وهم الطبيبتان أ.أ. ، ف.م. والطبيب ب.أ. أثناء تأدية وظيفتهم، وقامت النيابة العامة بتقديم المتهمين إلى محاكمة عاجلة بجلسة اليوم التالي الأربعاء 11 مايو الجاري والذي أصدرت بها المحكمة حكمها السابق عليهما بالحبس شهر لكل منهما وكفالة خمسين جنيهًا وإلزامهما بدفع المصاريف.

وأشارت إلى أنه يحق للأطباء المعتدى عليهم مقاضاة المعتدين بالحق المدني وطلب التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، وأكدت د. إيمان سلامة على أهمية دلالة تلك الواقعة نحو سرعة الإجراءات من جميع الأطراف، حيث تحققت فيها العدالة الناجزة التي هي السبيل لإستقرار المجتمع كما أن تكاتف مؤسسات الدولة المختلفة الواضح في تلك الواقعة من إدارة المستشفى والشرطة والنيابة هي أحد آليات الردع لوقف مسلسل الإعتداءات على المنشآت العامة والعاملين بها وبالأخص الحيوية منها مثل المستشفيات.