شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يغادر للبرتغال للمشاركة بمؤتمر العلوم والتكنولوجيا وبحث التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادر القاهرة اليوم الأحد، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، متوجهًا للعاصمة البرتغالية لشبونة؛ للمُشاركة في فعاليات المُؤتمر السنوي للعلوم والتكنولوجيا المقرر أن يبدأ غدا الإثنين في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وعلى هامش مُشاركة وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات هذا المُؤتمرالدولي، سوف يعقد جلسة مُباحثات مُشتركة مع نظيرته إلفيرا فورتوناتو وزيرة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي البرتغالية، فضلاً عن تناول آفاق تعزيز الاستفادة المصرية من البرامج العلمية التي يتبناها الاتحاد الأوروبي، بحضور كبار المسئولين بوزارة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي في البرتغال.

كما يعقد الوزير جلسة مُباحثات مع نظيرته وزيرة الصحة البرتغالية لمُناقشة العلاقات الثنائية، ودعم أوجه التعاون الصحي بين البلدين.

وسوف يشهد هذا المُؤتمر الدولي حضور مارسيلو ريبيلو دى سوزا رئيس جمهورية البرتغال، و أنطونيو كوستا رئيس الوزراء وإلفيرا فورتوناتو وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي البرتغالية، ولفيف من العلماء من معظم دول العالم.

يذكر أنه تم اختيار مصر ضيف شرف للمُؤتمر الدولي هذا العام، كما وقعت مصر بروتوكول تعاون العام الماضي يتم بمقتضاه فتح أفرع للجامعات البرتغالية في مصر.