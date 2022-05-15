شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تصنيف الطلاب العائدين من أوكرانيا وفق تخصصاتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عبد الغفارالمستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى ، أنه من المقرر أن يتم تنظيم امتحانات تحديد مستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا للدراسة فى الجامعات الخاصة والمتغيبين عن أداء امتحانات الدفعة الأولى، التي أجريت فى شهر أبريل الماضى، وكذلك للطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال بياناتهم عقب 15 مايو الجارى.

وأضاف المستشار الإعلامى لوزارة التعليم العالى فى تصريح لـ"الخليج 365"، أنه تم الانتهاء من مرحلة حصر الطلاب العائدين من أوكرانيا الذين تقدموا بالطلبات والأوراق الثبوتية وجارى العمل على تصنيف هؤلاء الطلاب وفقا للتخصصات العلمية طب وصيدلة وطب أسنان وهندسة باعتبارهم الـ 4 كليات التي يجرى بها اختبارات تحديد مستوى، موضحا أنه بعد ذلك يتم تصنيف الطلاب للمستوى الدراسى الذى تقدم به الطالب وفقا لدراسته فى الجامعات الأوكرانية.