شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تصنيف الطلاب العائدين من أوكرانيا وفق تخصصاتهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عبد الغفارالمستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى باسم وزارة التعليم العالى ، أنه من المقرر أن يتم تنظيم امتحانات تحديد مستوى للطلاب العائدين من أوكرانيا للدراسة فى الجامعات الخاصة والمتغيبين عن أداء امتحانات الدفعة الأولى، التي أجريت فى شهر أبريل الماضى، وكذلك للطلاب الذين لم يتمكنوا من استكمال بياناتهم عقب 15 مايو الجارى.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء وافق على قبول تحويل الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية إلى الجامعات الخاصة والأهلية فى مصر، طبقًا للضوابط والشروط التى تمثلت فى قبول تحويل الطلاب المصريين المقيدين للدراسة بالجامعات الأوكرانية قبل اندلاع الأحداث فى 24/2/2022 فى كل التخصصات، بالجامعات الخاصة والأهلية المصرية، وفقًا للتخصص المُناظر الدارس به الطالب في الخارج، على ألا تقل مدة الدراسة في الجامعة المُحول إليها الطالب في مصر عن عام دراسي كامل، مشترطًا لقبول تحويل الطلاب إلى التخصصات العملية بالجامعات الخاصة والأهلية اجتيازهم للمقررات الدراسية المؤهلة لهذه التخصصات في شهادة الثانوية العامة أو الشهادات المعادلة لها، وعلى الطالب تقديم شهادة الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة التي تثبت ذلك.