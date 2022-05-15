شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تقديم خدمات علاج الأمراض الوراثية لدى الأطفال مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان أن الوزارة تهدف إلى رفع الوعي الغذائي الصحي لدى أولياء أمورهم، للوصول إلى جيل صحي خالِ من مسببات الإعاقة، وذلك ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة للحد من انتشار الأمراض الوراثية لدى الأطفال.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة أن الأمراض الوراثية تتضمن "قصور الغدة الدرقية الخلقي، تضخم الغدة الكظرية الخلقي، أنيميا الفول، التليف الكيسي، فرط شحميات الدم الوراثي، الفينيل كيتونوريا، نقص رباعى هيدروبيترين، حموضة الدم العضوية، ارتفاع حمض أيزوفاليريك بالدم، ارتفاع الحمض البروبيوني/الميثيل مالونى بالدم، مرض البول القيقبي، ارتفاع التيروزين فى الدم – النوع الأول، ارتفاع الجالاكتوز فى الدم، ارتفاع هوموسيستين بالبول، ارتفاع الأرجينين بالدم، ارتفاع السيترولين بالدم، نقص الأورنيثين ناقل الكربامويل، أكسدة الأحماض الدهنية، نقص إنزيم البيوتينيداز".

وأضاف أنه تم تخصيص مركزاً لعلاج الأمراض الوراثية لحديثى الولادة، وجارِ التوسع تباعًا فى تلك المراكز لتشمل جميع محافظات الجمهورية، وهذه المراكز تقدم خدمات العلاج والمتابعة الدورية بالمجان للأطفال من الأعمار المختلفة الذين يعانون من أى أمراض وراثية.