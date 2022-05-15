شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى ودرجة الحرارة العظمى بالعاصمة 31 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدلا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائلا للبرودة على السواحل الشمالية معتدلا على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، ونشاط رياح بكافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة.