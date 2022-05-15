شكرا لقرائتكم خبر عن فتح كوبرى السيارات بتقاطع محور الشهيد مع "شينزو أبى – المشير الغربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الإدارة العامة لمرور القاهرة صباح اليوم الأحد، فتح كوبرى السيارات بتقاطع محور الشهيد مع محورى (شينزو أبى – المشير الغربى) بعد انتهاء أعمال تطويره.

ويشهد الطريق حالة من الانتظام المرَورى وسط تواجد الخدمات للعمل على استمرار تسيير حركة السيارات.

وكانت الإدارة العامة لمرور القاهرة، أجرت تحويلات مرورية لحركة السيارات تزامناً مع تنفيذ الأعمال الإنشائية بمشروع كوبرى السيارات بتقاطع محور الشهيد مع محورى (شينزو أبى – المشير الغربى)، الأمر الذى يستلزم غلقا كليا للكوبرى المشار حتى الساعة 6 صباح اليوم الأحد مع إجراء بعض التحويلات المرورية اللازمة تجاه محور شينزو أبى.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة ، الخدمات اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.