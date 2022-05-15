شكرا لقرائتكم خبر عن "طب حلوان" تواصل فعاليات المؤتمر العلمى لقسم الأمراض المستوطنة بتنظيم ورش عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل قسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان مؤتمره العلمي الأول اليوم السبت، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب، والدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة .

وتتضمن فعاليات اليوم السبت ثانى أيام انطلاق المؤتمر ورشة عمل عن مناظير الجهاز الهضمى وتعقد فى مستشفى بدر الجامعى .

وكان الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان ، أكد أن جامعة حلوان تحرص على عقد المؤتمرات العلمية التى تسهم فى تحقيق عملية المعرفة و طرح آخر المستجدات فى مجال محدد من خلال عملية التواصل وتقديم الفكر البشرى وتبادل المعلومات حول موضوع أو مجال علمى محدد، مفيدا أن المؤتمرات العلمية من أحد أهم و أفضل وسائل النشر العلمى لاهتمام الباحثين لتقديم نتائج أوراقهم البحثية .

ويشارك فى المؤتمر كافة الأطباء والمهتمين بأمراض الجهاز الهضمى والكبد والحميات، بالإضافة إلى أساتذة الجهاز الهضمى والكبد والأمراض المتوطنة والمعدية بجامعات مصر والهيئات والمستشفيات التعليمية.