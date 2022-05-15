شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد انتهاء مونوريل العاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ الدولة عدة مشاريع للطرق لربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة وعلى رأس هذه المشاريع مشروع مونوريل العاصمة الإدارية، حيث يتم تنفيذه من قبل تحالف الستوم العالمية وأوراسكوم للإنشاءات شرق القاهرة لربط العاصمة الإدارية.

وفى النقاط التالية أهم المعلومات عن المشروع..

1- يمتد المشروع من محطة الاستاد بمدينة نصر وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة.

2- المشروع ‏إحدى وسائل النقل الجماعى التي ستخدم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها ‏الرئيس ‏عبد الفتاح السيسي.

3- المشروع سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقاً ‏‏مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

4- سيساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من ‏القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة ‏والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة ‏الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة ‏الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

5- المونوريل يتم تنفيذه في مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة في وسائل النقل ‏الجماعي.

6- المشروع يتسم بأنه من وسائل النقل السريعة والعصرية والآمنة والصديقة للبيئة.

7- المشروع سيوفر استهلاك الوقود معدلات التلوث البيئي.

8- المشروع سيخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية .

9- مخطط انتهاء تنفيذ هذا المشروع وتشغيله أمام الجمهور بداية 2023.