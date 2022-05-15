شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مهام لجنة الإيمان والتعليم فى المجمع المقدس بالكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد المَجْمع المقدس الهيئة العليا داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويرأسه البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حيث يناقش الأوضاع التشريعية والكهنوتية واللاهوتية.

ويوجد بالمجمع 12 لجنة رئيسية، هى: لجنة السكرتارية واللجنة الدائمة ولجنة الرعاية والخدمة ولجنة شئون الإيبارشيات ولجنة شئون الرهبنة والأديرة ولجنة الأسرة، بالإضافة إلى لجنة الإيمان والتعليم ولجنة الطقوس ولجنة العلاقات العامة ولجنة الإعلام والمعلومات ولجنة المسكونية ولجنة شئون المهجر.

وتقوم اللجان الدائمة بدورها بالمجمع سواء اتخاذ قرارات فى الظروف الطارئة فقط فيما عدا ما يخص الإيمان والعقيدة وفقا للكنيسة من ثم يتم عرض القرارات التى اتخذت في الظروف الطارئة في أول جلسة للمجمع.

وذكر الموقع الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن لجنة الإيمان والتعليم تهتم بالإشراف على كل نواحى التعلم في الكنيسة سواء في المعاهد الدينية أو التربية الكنسية أو الوعظ أو ما يصدر من كتب ومطبوعات وتسجيلات صوتية أو مرئية.