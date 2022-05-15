شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب النقل الثانوى الأزهرى يؤدون اليوم امتحان البلاغة والحديث والهندسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل طلاب النقل الثانوى الأزهرى اليوم الأحد، امتحانات الفصل الدراسى الثانى، حيث يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى للقسم الأدبى امتحانهم في مادتى البلاغة والمنطق، وطلاب الصف الثانى الثانوى للقسم الأدبى امتحان مادتى الحديث والفلسفة.

أما طلاب الصف الأول الثانوى للقسم العلمى يؤدون امتحانهم في مادتى البلاغة والهندسة، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى القسم العلمى امتحانهم فى مادتى الحديث والتفاضل وحساب المثلثات.

وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية، الأربعاء 25 مايو، وتنتهي الأربعاء 1 يونيو 2022، وبالنسبة لطلاب البرنامج التأهيلي الملحقين على الشهادة الإعدادية، فتبدأ امتحاناتهم الأربعاء 25 مايو، وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.

وبالنسبة للشهادة الابتدائية، تبدأ امتحانات إتمام الشهادة، يوم الأربعاء 25 مايو وتنتهي الثلاثاء 31 مايو 2022.

كما بدأت امتحانات صفوف النقل للمرحلة الثانوية بعوث، السبت 7 مايو، وتنتهي الأربعاء 25 مايو 2022. وبالنسبة لامتحانات القراءات، فبدأ السبت 14 مايو، وتنتهي الاثنين 23 مايو 2022.