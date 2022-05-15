شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام القاهرة تنظم غدا حفل تخرج طلاب الدراسات العليا والماجستير الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن تنظيم حفل تخرج طلاب الدراسات العليا والماجستير المهنى والماجستير الإلكترونى دفعة الدكتورة منى الحديدى غدا الإثنين، بقاعة المؤتمرات بالكلية، وذلك تحت رعاية الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة والدكتورة وسام نصار وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا.

ومن المقرر أن تبدأ فعاليات الحفل بصورة جماعية للطلاب عند مدخل الكلية وعرض فيلم عن برامج الدراسات العليا وعرض أفلام مشروعات التخرج وتسليم الشهادات للخريجين وتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس والخبراء.

وعلى جانب آخر، فمن المقرر أن تعقد كلية الإعلام بجامعة القاهرة امتحانات نهاية العام الجامعى بداية من 4 يونيو المقبل حضوريا بالكلية مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا وتحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب.