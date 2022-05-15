شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن أسبوع القاهرة للمياه.. 10 معلومات تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول أسبوع القاهرة للمياه.
1- وزارة الموارد المائية والرى تواصل الإعداد لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه
2- يتناول التغيرات المناخية وتأثيرها علي الموارد المائية .
3- إسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار ومحور دعم وإهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً
4- وضع أسبوع القاهرة للمياه على خارطة الطريق للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لمنتصف المدة
5- تلقى ملخصات الأوراق البحثية لتقييمها وإختيار أفضلها للعرض خلال الإسبوع ، ونشر الأبحاث المميزة بالمجلة العلمية للمركز القوميلبحوث المياه
6- السكرتارية الدائمة للإسبوع تواصل الإعداد للنسخة الخامسة منه بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسساتوالوزارات المحلية
7- إصدر الإعلان الأولي للإسبوع والذي يضم معلومات مبدئية عن أنشطة الإسبوع
8- مشاركة منتظرة لكبار المسئولين والعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمزارعين والقانونيين منمختلف دول العالم
9- عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين ، وعقد العديد من الإجتماعات رفيعة المستوي و ورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية و4 مسابقات
10- تنظم معرض لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة إستخدام المياه وتقنيات معالجة المياه على هامش الإسبوع