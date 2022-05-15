شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن أسبوع القاهرة للمياه.. 10 معلومات تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة الموارد المائية والرى لتنظيم أسبوع القاهرة للمياه أكتوبر المقبل، والذى يعد حدثا سنويا هاما يأتي في إطار اهتمام الدولة الكبير بقضية المياه ووضعها على رأس أولويات الأجندة السياسية، حيث تُعد من أهم مقتضيات التنمية الإجتماعية والإقتصادية المستدامة ،وتتويجاً لدور مصر الإقليمي الرائد سواء في المنطقة العربية أو الأفريقية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول أسبوع القاهرة للمياه.

1- وزارة الموارد المائية والرى تواصل الإعداد لعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه

2- يتناول التغيرات المناخية وتأثيرها علي الموارد المائية .

3- إسبوع القاهرة للمياه أصبح منصة دولية للحوار ومحور دعم وإهتمام كافة المعنيين بالمياه إقليمياً ودولياً

4- وضع أسبوع القاهرة للمياه على خارطة الطريق للإعداد لمؤتمر الأمم المتحدة لمنتصف المدة

5- تلقى ملخصات الأوراق البحثية لتقييمها وإختيار أفضلها للعرض خلال الإسبوع ، ونشر الأبحاث المميزة بالمجلة العلمية للمركز القوميلبحوث المياه

6- السكرتارية الدائمة للإسبوع تواصل الإعداد للنسخة الخامسة منه بالتعاون مع الشركاء من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسساتوالوزارات المحلية

7- إصدر الإعلان الأولي للإسبوع والذي يضم معلومات مبدئية عن أنشطة الإسبوع

8- مشاركة منتظرة لكبار المسئولين والعلماء والبرلمانيين والمنظمات والمعاهد الدولية ومنظمات المجتمع المدني والمزارعين والقانونيين منمختلف دول العالم

9- عروض ومشاركات من متحدثين دوليين بارزين ، وعقد العديد من الإجتماعات رفيعة المستوي و ورش العمل الإقليمية والجلسات الفنية و4 مسابقات

10- تنظم معرض لتكنولوجيا الري الحديث والري الذكي وأساليب إعادة إستخدام المياه وتقنيات معالجة المياه على هامش الإسبوع