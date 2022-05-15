شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولى للتعليم الجامعى التكنولوجى ودوره بمجال الصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الأحد، فعاليات المؤتمر الدولى الأول للتعليم الجامعى التكنولوجى ودوره فى مجال الصناعة والطاقة والمحافظة على البيئة "ومنتدى توظيف خريجى الجامعات التكنولوجية" والذى يقام تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، على مدار يومى الأحد والأثنين بأحد فنادق القاهرة.

ويهدف المؤتمر إلى ربط مخرجات البحث العلمى بالصناعة، واهتمامها بالبحث العلمي، وتحفيز المُتميزين من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وشباب الباحثين والطلاب.

ويتضمن المؤتمر جلسات حوارية ومناقشات علمية وبحثية مُتميزة لمجموعة من الباحثين والخبراء الأجانب والمصريين إلى جانب رجال الصناعة والاعمال بالإضافة إلى وجود كوكبة من كبار المسئولين؛ لتبادل الخبرات والآراء والتجارب بين شباب الباحثين وذلك من خلال عدة محاور منها: (تكنولوجيا الميكاترونيك وأنظمة التحكم، تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، تكنولوجيا صناعة السيارات، تكنولوجيا المعلومات والنظم الذكية، تكنولوجيا الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية، تكنولوجيا العمليات الصناعية، بالإضافة إلى المخلفات الإلكترونية والتكنولوجيا الخضراء وأى مجال آخر له علاقة بالمحافظة على البيئة.

كما سيُقام على هامش المؤتمر، معرضًا للشركات المهتمة بالصناعة والتعليم التكنولوجي.