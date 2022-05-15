شكرا لقرائتكم خبر عن منصات التواصل تشتعل.. ما السر وراء صور نوم أبو الهول المتداولة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتعلت منصات التواصل الاجتماعى بسبب نشر صور لـ"أبو الهول" وهو مغمض العينين وهو الأمر الذى أثار جدلا واسعا ليس فى مصر فقط بل والعالم.

جاءت التعليقات: حاجة غريبة جدًا اللي بتحصل دلوّقتي.. أبو الهُول النهارده الصُبح ودون أيّ تدخُل لعمليات ترميم أو تأثير بشري، التقطت ليه صور كتير من شخصيات كتير جدًا وانتشرت على وسائل التواصل بأن "عينه مغمضة" على عكس المُعتاد.. يعنى إيه؟ يعنّي زيّ ما أنتَ شايف في الصور كده عيون مقفولة وباين كأنه "نام".. ودي صور مُتعددة ومن مصادر مُختلفة وفي فيديوهات بتُؤكد إن الصور دي مش فوتوشوب.. في ناس بتقول إنها إشارة لقُرب حدوث أمرٍ .

ولهذا تواصلنا مع عدة مصادر مسئولة داخل وزارة السياحة والآثار أن هذا الأمر بالطبع لا أحد يصدقه وتلك الصور المنشورة فوتوشوب لعمل بلبلة لا أكثر، والناس فى الوقت الحالى تستطيع أن تميز بين الحقيقى والمزيف، وكل من يريد أن يحدث أمر ما، يتحدث عن الحضارة المصرية لمعرفته أن العالم يهتم بكل تفاصيله.