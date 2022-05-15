شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تعلق على احتفال محمد صلاح بمؤمن زكريا: جبر للخواطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت دار الإفتاء على حرص النجم المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى على الاحتفال بكأس الاتحاد الإنجليزى مع النجم مؤمن زكريا من ملعب ويمبلى، فى مفاجأة سعيدة كشف عنها الفرعون عبر حسابه الرسمى على موقع "إنستجرام".

وقالت والدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: الإنسانية قبل التدين والإنسانية الحقيقية أخلاق وجبر للخواطر والأخلاق ليست قاصرة على الرياضة.. بل هى منهج حياة.

وبالرغم من خروج محمد صلاح مصاباً الا أن اللاعب تواجد مع زملائه ورفع كأس المسابقة العريقة فى نسختها رقم 150.

وشهدت المباراة تفوقا واضحا للريدز خلال مجريات اللعب، حيث وضح التنوع الهجومى من الأطراف والعمق ما ساهم فى ظهور الريدز بشكل أفضل. وتعرض الدولى المصرى محمد صلاح للإصابة فى الدقيقة 32 من عمر المباراة تسببت فى استبداله اضطرارياً باللاعب البرتغالى دييجو جوتا.

واشتكى محمد صلاح من آلام فى عضلة الفخذ الأيمن تسببت فى عدم قدرته على استكمال المباراة.

وقالت شبكة "أنفيلد ووتش" الشهيرة، أن محمد صلاح تعرض للإصابة فى العضلة الضامة خلال مباراة تشيلسى ضد ليفربول.

وأكد ديفيد مادوك، مراسل صحيفة "ديلى ميرور" البريطانية، رغبة الدولى المصرى محمد صلاح لاعب ليفربول فى استكمال مباراة فريقه أمام تشيلسى رغم الإصابة التى تعرض لها فى الدقيقة 32 من عمر اللقاء، موضحا أن محمد صلاح طلب من الطاقم الطبى لفريق ليفربول البقاء فى الملعب إلا أن طلبه قوبل بالرفض حرصاً على سلامته.