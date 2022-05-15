شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لكوبرى أحمد سعيد فى الاتجاه القادم من صلاح سالم حتى السادسة صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع إستكمال أعمال الغلق الكلى لكوبرى أحمد سعيد فى الإتجاه القادم من محور صلاح سالم إتجاه شارع رمسيس لتنفيذ تركيب الفواصل الإنشائية الخاصة بالكوبرى، الأمر الذى يستلزم إجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى :

ـ الإتجاه القادم من محور صلاح سالم إتجاه شارع رمسيس، استكمال حركة المركبات بمسطح كوبرى أحمد سعيد فيميناً شارع السرجانى فالدوران والعودة من ميدان عبده باشا إتجاه شارع العباسية فيميناً شارع أحمد سعيد إتجاه شارع رمسيس.

ويتم تنفيذ الأعمال فى مدة زمنية ليلة واحدة فقط إعتباراً من الساعة 12.5 صباح يوم الأحد الموافق 15/5/2022 وحتى الساعة الـ 6 صباحاً من نفس اليوم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.