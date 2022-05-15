شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطلع الطريق الدائرى بكورنيش المعادى لمدة 3 أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلقت إدارة المرور مطلع كورنيش المعادي بالطريق الدائرى كليا ولمدة 3 أسابيع، لتنفيذ أعمال التوسعة لمطلع الطريق الدائرى من محور كورنيش النيل، فى الاتجاه القادم من مناطق المعادى.

وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة، وتسيير حركة المرور.

ولتلاشى اى تأثيرات أقرت إدارة المرور التحويلة التالية:

الاتجاه القادم من مناطق المعادى، الاستكمال بمحور كورنيش النيل، فيميناً اتجاه أسفل كوبرى العاشر والدوران، والعودة اتجاه مطلع الطريق الدائرى من محور الكورنيش اتجاه مناطق المريوطية.

ونسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.