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شكرا لقرائتكم خبر عن ماكينة العمل لا تتوقف.. الحلم يتحقق فى مشروع مثلث ماسبيرو "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة مثلث ماسبيرو بالقاهرة، أعمال تطوير على قدم وساق، حيث يتم بناء 9 أبراج خلف مبنى الإذاعة والتليفزيون بكورنيش النيل.
وفى النقاط التالية نوضح ما تم إنجازه فى المشروع:
ـ تم الانتهاء من المرحلة الأولى تشمل 4 أبراج تطل على شارع 26 يوليو.
ـ تم تشطيب الوحدات السكنية والإدارية.
ـ تم طرح الوحدات الإدارية والمحال التجارية للجمهور.
ـ تم الانتهاء من إنشاء الوحدات السكنية الخاصة بالسكان الراغبين فى العودة وعددها 936 وحدة، وتشطيبها.
ـ سيتم تسليم الوحدات السكنية للسكان الراغبين في العودة خلال أيام.
ـ الانتهاء من إنشاء البرج السكنى الاستثمارى ويضم 134 وحدة سكنية.
ـ الانتهاء من البرج الإدارى، ويتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.
ـ يتم تنفيذ مشروع على الكورنيش بواقع 3 أبراج وتتكون من 534 وحدة ويبلغ ارتفاعها 30 دورا .
ـ يتم بناء 2 برج، فندقي وسكني إداري على شارع الجلاء، يتكون من 16 طابقا و5 بوديوم و2 جراج.
الحلم يتحقق فى مشروع مثلث ماسبيرو
الحلم يتحقق فى مشروع مثلث ماسبيرو