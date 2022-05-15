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ماكينة العمل لا تتوقف.. الحلم يتحقق فى مشروع مثلث ماسبيرو "إنفوجراف"

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القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة مثلث ماسبيرو بالقاهرة، أعمال تطوير على قدم وساق، حيث يتم بناء 9 أبراج خلف مبنى الإذاعة والتليفزيون بكورنيش النيل.

 

وفى النقاط التالية نوضح ما تم إنجازه فى المشروع:

ـ تم الانتهاء من المرحلة الأولى تشمل 4 أبراج تطل على شارع 26 يوليو.

 

ـ تم تشطيب الوحدات السكنية والإدارية.

 

ـ تم طرح الوحدات الإدارية والمحال التجارية للجمهور.

 

ـ تم الانتهاء من إنشاء الوحدات السكنية الخاصة بالسكان الراغبين فى العودة وعددها 936 وحدة، وتشطيبها.

 

ـ سيتم تسليم الوحدات السكنية للسكان الراغبين في العودة خلال أيام.

 

ـ الانتهاء من إنشاء البرج السكنى الاستثمارى ويضم 134 وحدة سكنية.

 

ـ الانتهاء من البرج الإدارى، ويتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

 

ـ يتم تنفيذ مشروع على الكورنيش بواقع 3 أبراج وتتكون من 534 وحدة ويبلغ ارتفاعها 30 دورا .

 

ـ يتم بناء 2 برج، فندقي وسكني إداري على شارع الجلاء، يتكون من 16 طابقا و5 بوديوم و2 جراج.

 

 

 

الحلم يتحقق فى مشروع مثلث ماسبيرو (2)
الحلم يتحقق فى مشروع مثلث ماسبيرو

 

الحلم يتحقق فى مشروع مثلث ماسبيرو (1)
الحلم يتحقق فى مشروع مثلث ماسبيرو 

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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