شكرا لقرائتكم خبر عن ماكينة العمل لا تتوقف.. الحلم يتحقق فى مشروع مثلث ماسبيرو "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منطقة مثلث ماسبيرو بالقاهرة، أعمال تطوير على قدم وساق، حيث يتم بناء 9 أبراج خلف مبنى الإذاعة والتليفزيون بكورنيش النيل.

وفى النقاط التالية نوضح ما تم إنجازه فى المشروع:

ـ تم الانتهاء من المرحلة الأولى تشمل 4 أبراج تطل على شارع 26 يوليو.

ـ تم تشطيب الوحدات السكنية والإدارية.

ـ تم طرح الوحدات الإدارية والمحال التجارية للجمهور.

ـ تم الانتهاء من إنشاء الوحدات السكنية الخاصة بالسكان الراغبين فى العودة وعددها 936 وحدة، وتشطيبها.

ـ سيتم تسليم الوحدات السكنية للسكان الراغبين في العودة خلال أيام.

ـ الانتهاء من إنشاء البرج السكنى الاستثمارى ويضم 134 وحدة سكنية.

ـ الانتهاء من البرج الإدارى، ويتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورا متكررا.

ـ يتم تنفيذ مشروع على الكورنيش بواقع 3 أبراج وتتكون من 534 وحدة ويبلغ ارتفاعها 30 دورا .

ـ يتم بناء 2 برج، فندقي وسكني إداري على شارع الجلاء، يتكون من 16 طابقا و5 بوديوم و2 جراج.



الحلم يتحقق فى مشروع مثلث ماسبيرو