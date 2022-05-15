شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: حققنا طفرة كبيرة فى حجم المساحات المنزرعة من القمح هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تمكنت زراعة 3.6 مليون فدان قمح هذا العام، الأمر الذى يعد طفرة كبيرة في حجم المساحات المنزرعة من القمح بالإضافة إلى أن لدينا زيادة في حجم إنتاج الفدان بإنتاجية من 18 إلى 20 أردبا، وتابع:" وشفنا ناس بتحصد 25 و28 أردب أيضاً".

وأضاف "القرش"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الدولة المصرية أنفقت مئات المليارات من الجنيهات لتطوير منظومة الزراعة في مختلف القطاعات وتولى أهمية قصوى بالمحصول الاستراتيجي الذى لا تخلوا منه أي مائدة مصرية.

وأكد "القرش"، أن القمح من أولويات الأمن الغذائي بمصر وهو أولوية أولى بالنسبة لنا ونعمل على ضخ استثمارات ضخمة في المساحات المنزرعة منه، كما يحدث الآن في توشكى، متوقعاً إلى ان تزيد المساحة المنزرعة من القمح العام المقبل عن العام الحالي بفضل الجهود الكبيرة والضخمة من قبل الدولة.