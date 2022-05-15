شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 15/5/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:23 ص

موعد صلاة الظهر 11:51 ص

موعد صلاة العصر 28: 3

موعد صلاة المغرب 6:41 م

موعد صلاة العشاء 8:08

الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:23 ص

موعد صلاة الظهر 11:56

موعد صلاة العصر 3:35

موعد صلاة المغرب 6:48 م

موعد صلاة العشاء 8:17 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:17

موعد صلاة الظهر 11:47 م

موعد صلاة العصر 3:25 م

موعد صلاة المغرب 6:38 م

موعد صلاة العشاء 8:06 م.

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:18 ص

وقت صلاة الظهر 11:39

موعد صلاة العصر 3:11 م

وقت صلاة المغرب 6:25 م

وقت صلاة العشاء 7:49 م.

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 3:32 ص

موعد صلاة الظهر 11:45 ص

موعد صلاة العصر 12: 3

موعد صلاة المغرب 6:27 م

موعد صلاة العشاء 7:47