شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأحد 15/5/2022 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الأحد فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:23 ص
موعد صلاة الظهر 11:51 ص
موعد صلاة العصر 28: 3
موعد صلاة المغرب 6:41 م
موعد صلاة العشاء 8:08
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:23 ص
موعد صلاة الظهر 11:56
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:48 م
موعد صلاة العشاء 8:17 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:17
موعد صلاة الظهر 11:47 م
موعد صلاة العصر 3:25 م
موعد صلاة المغرب 6:38 م
موعد صلاة العشاء 8:06 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:18 ص
وقت صلاة الظهر 11:39
موعد صلاة العصر 3:11 م
وقت صلاة المغرب 6:25 م
وقت صلاة العشاء 7:49 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:32 ص
موعد صلاة الظهر 11:45 ص
موعد صلاة العصر 12: 3
موعد صلاة المغرب 6:27 م
موعد صلاة العشاء 7:47