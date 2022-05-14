الشركة العامة للصوامع: مفيش أزمة خبز فى مصر ومخزون القمح 3 ملايين طن

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس كمال هاشم، رئيس الشركة العامة للصوامع، إن موسم حصاد القمح للعام الحالي 2022 بدأ منذ الأول من شهر إبريل الماضي على أن ينتهي يوم 31 أغسطس المقبل.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر كانت تستورد 70% من القمح من أوكرانيا وروسيا.

وكشف المهندس كمال هاشم أنه تم حصاد 1.7 مليون طن قمح حيث بدأ موسم توريد القمح بكميات كبيرة بعد فترة عيد الفطر المبارك.

وذكر رئيس الشركة العامة للصوامع أن المستهدف هو توريد نحو 5 ملايين طن قمح محلي خلال الموسم الحالي للحصاد، مؤكدا أننا جاهزون بالصوامع الحديثة لتخزين محصول القمح.

وكشف المهندس كمال هاشم، رئيس الشركة العامة للصوامع، أن حجم مخزون القمح يبلغ حاليا 3 ملايين طن قمح مؤكدا أنه لا توجد أزمة نهائيا في الخبز في مصر.

واستطرد رئيس الشركة العامة للصوامع، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام بتخصيص 1.8 مليار دولار لتوفير السلع الاستراتيجية.