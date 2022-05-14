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إنفوجراف.. تفاصيل القطار الكهربائى الخفيف LRT بطول 104 كم ويضم 19 محطة

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القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل المصرية، عددا كبيرا من المشاريع العملاقة فى مجال النقل منها مشروع القطار الكهربائي LRT، ويستعرض ”الخليج 365” كل التفاصيل عن المشروع ونسب التنفيذ الذى وصل له. 

 

يمتد من مدينة السلام مرورا بمدينة العاشر من رمضان وينتهى فى العاصمة الإدارية. 

 

يمتد بطول 103.3 كم ويضم 19 محطة مُقسمة إلى 4 مراحل. 

 

يبدأ مساره من محطة عدلى منصور التبادلية مواز لطريق (القاهرة – الإسماعيلية) الصحراوى. 

 

يربط كافة مدن شرق القاهرة (السلام - العبور - المستقبل - الشروق - بدر). 

 

*المسار يتفرع شمالاً بعد مدينة بدر حتى العاشر من رمضان وجنوباً إلى العاصمة الإدارية 

ثم يمتد إلى المدينة الدولية. 

 

نسبة تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية بلغت 94.5%.

 


القطار الكهربائي LRT
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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