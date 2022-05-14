شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية: ضبط مستريح أسوان بحوزته 16 سبيكة ذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الأجهزة الأمنية تردد عدد من المواطنين أمام (معرض سيارات ملك أحد الأشخاص - مقيم بمركز شرطة إدفو بأسوان) للمطالبة باسترداد أموالهم لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها فى تجارة السيارات بأسلوب "الوعدة"، وكذا تحصله على سياراتهم لتشغيلها، وعدم قيامه بالسداد فى الموعد المحدد؛ كما تردد عدد من المواطنين أمام معرض سيارات آخر كائن بمركز شرطة كوم أمبو ملك ذات الشخص لنفس السبب.. وتم صرفهم.

وأسفرت جهود البحث عن ضبط المتهم المذكور بمكان اختبائه بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة وبحوزته (16 سبيكة ذهبية وزنت 10,500 كيلوجرام – مبلغ مالى).. كما تم ضبط والده وعدد من معاونيه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.