شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تنمية الصعيد: نساهم فى تحسين حياة المواطنين وخلق فرص عمل للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور ولاء عبد الكريم، مدير مكون الاعتبارات البيئة والاجتماعية ببرنامج تنمية الصعيد، إن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي، ويركز على جانب البنية الأساسية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بكل أنواعها وبما في ذلك التنمية الحضرية.

أضاف ولاء عبد الكريم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" مع الإعلامية إنجي القاضي، عبر قناة dmc، أن البرنامج المشار إليه في الأعلى يسهم أيضا في دعم المناطق الصناعية والاقتصادية في محافظات الوجه القبلي، ولاسيما قنا وسوهاج، مبينا أن البرنامج تشرف عليه وزارة التنمية المحلية منذ 2018 وحصل على إشادة من البنك الدولي بسبب التقدم الكبير الذي أحدثه في تحسين البنية الأساسية في قنا وسوهاج، وهناك جهود ملموسة تتمثل في عشرات المشروعات بالصرف الصحي ومياه الشرق والطرق وغيرها من المشروعات الأخرى بالصعيد.

وأوضح الدكتور ولاء عبد الكريم، أن هناك اهتمام كبير بتطوير الصناعة الحرفية واليدوية في محافظات الصعيد، ويتم إقامة معارض للحرف اليدوية بالداخل والخارج، "ساهمنا في تقليل هجرة أهالي المحافظات للمحافظات الأخرى بسبب خلق فرص عمل لهم في إطار الاهتمام بالصعيد".

وتابع: "هناك العديد من التكتلات التي يتم إقامتها لدعم الصناعات في الصعيد، لاسيما فيما يتعلق بالمنتجات اليدوية والعسل الأسود، وما تم إنفاقه على الصعيد في السنوات السابقة يزيد عن تريليون جنيه، وهناك اهتمام كبير من رئيس الجمهورية لتطوير صعيد مصر".