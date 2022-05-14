شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا شعرنا بانخفاض الحرارة وما السر فى غياب شمس النهار؟.. الأرصاد ترد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتورة منار غانمن أخصائى جوى وعضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، سر انخفاض درجات الحرارة اليوم السبت رغم توقعات هيئة الأرصاد الجوية خلال السابع الماضى بتعرض البلاد لارتفاع فى الحرارة .

وأشارت أخصائى جوى وعضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الحرارة انخفضت اليوم السبت كما ظهرت سحب غطت وحجبت الشمس خلال معظم فترات اليوم .

وتابعت: "وجود نشاط رياح وكتل هوائية مختلفة بين شمالية شرقية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية أدت إلى مزيد من الاحساس بانخفاض درجات الحرارة مع وجود الغطاء السحابى و حجب جزء كبير من أشعة الشمس كل ذلك ساعد فى الشعور بأجواء ربيعية".

وقالت إن تغير الكتل الهوائية السريع أمر طبيعى فى فصل الربيع المعروف عنه التقلبات الجوية الحادة والسريعة، مضيفة: "الكتل الهوائية تتغير بصورة سريعة فى وقت قصير".

و يشهد اليوم السبت، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم سيشهد فرص أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح بأغلب الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 24 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 25 درجة.