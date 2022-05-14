شكرا لقرائتكم خبر عن متحف الحضارة: زيادة أسعار تذاكر الزيارة للأجانب فقط وتُطبق بداية نوفمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذى لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إن قرار مجلس إدارة المتحف الخاص بزيادة أسعار تذاكر زيارة المتحف جاء لتشمل الأجانب فقط دون المصريين والزيادة بنسبة 20% ويبدأ تطبيقها بداية من شهر نوفمبر المقبل.

أضاف خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" أن سعر زيارة المتحف فى الوقت الحالى بالنسبة للأجانب 200 جنيه، وبالنسبة للطالب الأجنبي 100 جنيه، وبعد الزياة ستكون 240 جنيها للزائر الأجنبي، و120 جنيها للطالب الأجنبي، وهى الزيادات التي سيتم تطبيقها بداية من نوفمبر المقبل، موضحًا أن تذاكر الزيارة للمصريين كما هى 60 جنيها فقط وللطالب المصري 30 جنيها فقط ولا يوجد أى زيادة فيها، بجانب الفئات المستثناة، والتي يسمح لها بزيارة المتحف بالمجان.

ومن بين الفئات المسثناه؛ كبار السن فوق سن الـ60 عامًا، والأطفال تحت سن 6 سنوات، وذوي الهمم وأبناء الشهداء ومصابي الحروب، والمحاربين القدماء وطلاب كليات السياحة والآُثار والفنون التطبيقية وغيرها.

أوضح الدكتور أحمد غنيم أن قرار الزيادة جاء لعدة أسباب أبرزها افتتاح القاعة الجديدة بالمتحف، وهي قاعة النسيج المصري، وبالتالي أضحى المتحف يقدم قيمة إضافية لزائريه، بجانب فرق العملة بعد تحريك الجنيه المصري.

يذكر أنه تزامنا مع ذكرى مرور عام على افتتاح المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط و نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من المتحف المصري بالتحرير تم افتتاح قاعة النسيج المصري بالمتحف وذلك بعد الانتهاء من أعمال تجهيزها استعدادا لاستقبال الجمهور، وتتفرد بعرض مجموعات فريدة من النسيج المصرى، باستخدام أحدث أساليب تقنيات العرض الحديثة، وفتارين العرض المجهزة، ومنظومة إضاءة ملائمة لطبيعة الأثر، كما تم الاستعانة بالتكنولوجيا المستحدثة داخل قاعة العرض من خلال وسائط الجرافيكى التى تهدف الى توضيح مقتنيات العرض المتحفى والبطاقات التعريفية لدى الزائر، بالإضافة الى وجود شاشات لعرض مجموعة من الأفلام الوثائقية التي تحكي تاريخ النسيج المصرى.

وتضم ما يقرب من 650 قطعة أثرية، منها 250 قطعة تم نقلها من المتحف المصري بالتحرير ومتحف الفن الإسلامى بباب الخلق وقصر محمد علي بالمنيل والمتحف الزراعى بالدقى ومخازن المتحف القومى للحضارة المصرية، لإثراء العرض بمجموعة من القطع الأثرية التى تخدم سيناريو العرض.