شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الزراعى: شحنة القمح الهندي الجديدة مطابقة للمواصفات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن شحنة القمح الهندي الجديدة خالية تماما من الآفات الحجرية التي تضر بالثروة الزراعية المصرية، مضيفا أنه تأكدنا من الالتزام الكامل بالمواصفات المطلوبة لشحنة القمح الواردة من الهند.

وأضاف الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحياة اليوم، المذاع عبر قناة الحياة تقديم الإعلامية لبنى عسل: "نتيجة العينات التي تم تحليلها من شحنة القمح الهندي أفضل من مصادر أخرى لتوريد القمح، وتعتبر أفضل من القمح الروسي والأوكراني"، لافتا: "هناك لجنة من الحجر الزراعي متواجدة في الهند لاستكمال الفحص".

وتابع الدكتور أحمد العطار، رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أنه يتم فحص القمح بالمخازن والصوامع والشون قبل تحميله على المركب".