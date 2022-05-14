مفتى الجمهورية يهنئ الشيخ محمد بن زايد بانتخابه رئيسًا جديدًا للإمارات

القاهرة - سامية سيد - توجه الدكتور شوقى علام - مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم- بخالص التهانى القلبية إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان؛ لانتخابه رئيساً جديداً للإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

وأعرب مفتى الجمهورية فى بيانه اليوم السبت عن صادق دعواته للمولى عز وجل أن يكلل جهود الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بكل الخير وأن يكمل مسيرة المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، فى خدمة البلاد والعباد، لتحقيق الرخاء والازدهار والتقدم لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ولشعبها الكريم، وأن يحفظ الله تعالى أوطاننا كلها من كل مكروه وسوء.