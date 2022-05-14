شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المنافسة: دور الجهاز إنفاذ القانون ومنع الممارسات الاحتكارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الدكتور محمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، عن فوز جهاز حماية المنافسة المصري بجائزة من البنك الدولي وشبكة المنافسة الدولية حول سياسات دعم المنافسة، قائلا: "جهاز حماية المنافسة يلعب دورين أساسيين هما إنفاذ القانون ومنع الممارسات الاحتكارية بأشكالها المختلفة، وسياسات المنافسة".

أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع عبر فضائية "الحياة"، تقديم الإعلامية لبنى عسل: "الجهاز وضع استراتيجية تقوم على 3 محاور رئيسية، وهي دعم ثقافة الممارسة، وتدريب كافة مسئولي المشتريات الحكومية في كافة المحافظات والهيئات على آلية وضع المزايدة بشكل تنافسي، ودعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي، وإنفاذ القانون، وتم العمل على عدد من القضايا في هذا المجال وتم كشف عدد من الممارسات الاحتكارية".

وتابع: "الممارسة الاحتكارية من الممكن أن تزيد من سعر السلع والخدمات بنسبة 50%، وهو ما يؤثر بالسلب على موازنات الدول وضياع فرص استخدام تلك الأموال المهدرة في مشروعات أخرى لصالح المواطنين، وتمثلت الإجراءات والمبادرات التي قام بها الجهاز بالتوازي مع الإنفاذ الفعال للقانون في إصدار إرشادات بشأن تطبيق أحكام المواد المتعلقة بالمنافسة في قانون التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة بالاشتراك مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية".