ألواح عائمة لإنتاج الكهرباء من الأمواج والرياح والشمس.. اعرف التفاصيل

القاهرة - سامية سيد - يبذل العالم بأكمله جهودا للاعتماد على ممارسات أكثر استدامة لمستقبل آمن وأكثر صداقة للبيئة، وأصبح الانتقال إلى استخدام الطاقة المتجددة هو أكثر أهمية، ورغم وجود عدد من مصادر الطاقة المتجددة المتنوعة، بما فيها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية، والطاقة الحرارية الأرضية، والطاقة الحركية المائية، والطاقة الحيوية، إلا أنه هناك إحدى الشركات الألمانية قراراً جريئا جمعت فيه بين تقنيات تحويل الطاقة المتجددة لعدد منها لإنتاج الكهرباء.

التجربة كان استخدام ألواح تطفو على سطح المحيط للاستفادة من الطاقة الناتجة عن حركة أمواج المحيط، و الطاقة الشمسية وطاقة الرياح معا، وتحويلها إلى طاقة كهربائية، كنموذج للدمج بين قوة الطبيعة والتكنولوجيا تمهيدا لعالم مستدام، ينتج الطاقة الكهربائية من المحيطات. حيث تقوم الخلايا الشمسية أو توربينات الرياح بتوليد الطاقة، حالة عدم إنتاج أمواج المحيط الكثير من الطاقة، وتحقق هذه الألواح الاستفادة الكاملة من الظروف البيئية المحيطة.

ويمكن أن تكون للألواح العائمة فى البحر أهمية كبرى لإمداد الجزر فى جميع أنحاء العالم بالكهرباء، وخاصة وانه يمكن أن تزويد كل لوحة بأجهزة استشعار كهربائية تكشف عن الأعطال المحتملة، الامر الذى يجعل إجراء إصلاحها بشكل سريع.

جدير بالذكر أن هذه التجربة بدأت فى الصيف الماضى، بتصميم الهيكل العائم للوحدة، من اجل تحمل موجات يصل ارتفاعها إلى 6 أمتار قبالة ساحل جزيرة كريت إيراكليو باليونان.