شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يفتتح مقرا للشهر العقارى فى العاشر من رمضان غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري، عن قيام المستشار عمر مروان وزير العدل، غدا الأحد بافتتاح مكتب الشهر العقاري والتوثيق داخل نادى الصفوة بمنطقة العاشر من رمضان.

وأضاف الدكتور جمال ياقوت، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن وزارة العدل تواصل افتتاح مقار الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية بهدف التيسير على المواطنين وتقريب مقار خدمات الشهر العقارى.

وتسعى وزارة العدل الى افتتاح العديد من مقار الشهر العقارى فى عدد من الأماكن، حيث افتتح المستشار عمر مروان وزير العدل الخميس الماضى مجمع الخدمات ‏الرقمية للشهر العقاري، ومركز اصدار بيانات الرفع المساحي بمنطقة العجوزة وذلك لتسهيل على المواطنين فى تسجيل عقاراتهم بالشهر العقارى وفق للتعديلات الاخيرة التى اختصرت الوقت والجهد وتوفير التكاليف.

يذكر أنه تم تفعيل تعديلات قانون الشهر العقارى الأخيرة يوم 7 مايو، والتى تسمح لمن لديه عقد نهائى أو من لديه عقد عرفى ومستند يفيد الحيازة لمدة 5 سنوات بحسن نية أو من لديه عقد بوضع اليد ومستند يفيد الحيازة لمدة 15 عاما بحسن نية بتسجيل العقار الذى يمتلكه فى الشهر العقارى بتكلفة بحد أقصى 3900 جنيه.

وتشمل خطوات تسجيل العقار في الشهر العقاري:

1- التوجه إلى مأمورية الشهر العقاري التي يعقد في نطاقها العقار محل التسجيل

2- تقديم الطلب على النموذج المعد لذلك وإرفاق المستندات المطلوبة وسداد الرسوم والمصروفات الإدارية واستلام إيصال برقم وارد

3- خلال 24 ساعة تصلك رسالة على الهاتف المسجل لدي المأمورية تفيد الآتي:

- قيد الطلب بدفتر الاسبقيات في حالة استيفاء الطلب الأوراق المطلوبة

- عدم قيد الطلب في حالة عدم استيفاء الأوراق المطلوبة

- إرجاء بحث الطلب إذا تبين وجود طلب سابق عليه لحين الفصل النهائي في الطلب الذي يسبقه ويتم حساب مدة بحث الطلب من تاريخ الفصل النهائي في الذي يسبقه

4- تنشر المأمورية خلال 5 أيام من تاريخ تقديم الطلب على نفقة الطالب في إحدى الصحف اليومية إعلان بتسجيل العقار وبياناته

- جريدة الأهرام "الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان"

- جريدة الاخبار "القاهرة والقليوبية والمنوفية والدقهلية ودمياط وشمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر والشرقية"

- جريدة الجمهورية "الإسكندرية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ ومرسى مطروح والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والوادي الجديد"

5-يحق الاعتراض أمام المأمورية خلال 10 أيام من تاريخ النشر

6-تقوم المأمورية بالمعاينة للتحقق من وضع اليد أو لتحقيق الواقعة المكسبة للملكية على حسب الأحوال

7-تبدي المأمورية رأيها في الطلب ثم ترفعه إلى المكتب وذلك في مدة لا تجاوز 23 يوم من تاريخ تقديمه.

8-عرض الطلب ومرفقاته والاعتراضات المقدمة بشأنه على لجنة مختصة تصدر القرار مسببا بالقبول أو الرفض.