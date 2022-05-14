شكرا لقرائتكم خبر عن الصحفيين الإماراتية: محمد بن زايد يؤمن بدور مصر القيادى بالمنطقة والعالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الحمادى رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، أنه تم صباح اليوم انتخاب الشيخ محمد بن زايد رئيسا للإمارات بدلا من الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، تقديم الإعلامية لبنى عسل أن اليوم تأكد أن انتقال السلطة بالإمارات تم بسلاسة واتفاق تام، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على اختيار الشيخ محمد بن زايد لرئاسة الإمارات وهى ثقة كبيرة يستحقها.

وتابع أن الإمارات تلعب دورا مهما فى المنطقة وهو دور متوافق بشكل كبير وبتنسيق عال مع مصر ومع الرئيس عبد الفتاح السيسى وأيضا مع السعودية، مضيفا أن الشيخ محمد بن زايد يؤمن بالعمل العربى المشترك، ويؤمن بدور مصر القيادى فى المنطقة العربية والعالم.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى توجه صباح اليوم إلى أبوظبى لتقديم العزاء فى وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الأمـارات العربيـة المتحدة الشقيقة.