شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطلع كوبرى كورنيش المعادى للتوسعة منتصف الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة مرور القاهرة إغلاق مطلع كورنيش المعادي الخاص بالطريق الدائرى من محور كورنيش النيل، فى الاتجاه القادم من مناطق المعادى، وذلك ابتداء من منتصف الليلة ولمدة 3 أسابيع، لإجراء أعمال توسعة.

وتعين الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور مع عمل التحويلة المرورية التالية:-

الاتجاه القادم من مناطق المعادى، الاستكمال بمحور كورنيش النيل، فيميناً اتجاه أسفل كوبرى العاشر والدوران، والعودة اتجاه مطلع الطريق الدائرى من محور الكورنيش اتجاه مناطق المريوطية.

ونسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة، مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.