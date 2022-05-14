شكرا لقرائتكم خبر عن شروط استيراد الأرز من الخارج.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لتلقى عروض الشركات الراغبة فى التقدم فى المناقصة التى أعلنت عنها الهيئة رقم (1) لسنة 2021/2022 لاستيراد أرز أبيض طبيعى تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10% إنتاج محصول 2021/2022 معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية للتوريد خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو 2022 والفترة 1 إلى 31 أغسطس 2022 وتسليم المخازن التى تحددها الشركة القابضة للصناعات الغذائية والكمية: بحد أدنى 25 ألف طن +/- 10% رغبة المشتري.

وتقدم المظاريف الفنية والمالية يوم الخميس المقبل وتقدم الأسعار CIF بالدولار الأمريكى وتكون العروض مصحوبة بتأمين إبتدائى مقداره 75 ألف دولار بخطاب ضمان لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وتقدم مصروفات التخليص والتفريغ والنقل بالجنيه المصرى، ويكون العرض مصحوبًا بـ3 عينات كل عينة 2 كيلو جرام تكون محكمة الاغلاق بمعرفة مقدم العرض ومدون عليها بياناته ورقم الممارسة وتاريخها، ترسل أحد هذه العينات إلى معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية التابع لوزارة الزراعة لإجراء اختبار الطهى لتحديد مدى ملاءمته مع ذوق المستهلك المصري.