شكرا لقرائتكم خبر عن "متحدث الصحة": يوجد توجه من العلماء بجعل لقاح كورونا موسميا يؤخذ كل عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة: خلال الأسبوع المقبل، سنطلق المرحلة الثانية من حملة "طرق الأبواب"، لتلقيح المواطنين ضد فيروس كورونا، وهو ما يؤهلنا للوصول إلى الـ70% مناعة من التلقيح قبل نهاية النصف الثانى من العام الجارى.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يقدمه الإعلامى سيد على، عبر قناة "الحدث اليوم"، أن حصول المواطنين على جرعة رابعة من لقاح كورونا محل خلاف بين العلماء والباحثين ولكن هناك اتفاق على جعل اللقاح موسمى بأخذ كل عام وهذا ما عليه أغلب الدراسات.

في سياق آخر، علق "عبد الغفار"، على رصد 7.3 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة في الموازنة العامة الجديدة، قائلاً:" يمكن الناس مش واخدة لبالها أن هناك 60 مليون مواطن يخضعون لقانون التأمين الصحى الحالي والبقية يكون علاجهم على نفقة الدولة ..والتأمين الصحى الشامل يسير على بعض المواطنين الآن وجارى تطبيقه على الجميع وفق توجيه الرئيس السيسى بالإضافة إلى ما انفق للقضاء على قوائم الانتظار، وذلك يجعل العلاج على نفقة الدولة أكبر بكثير من هذا الرقم".