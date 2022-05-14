شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي تهنئ سمو الشيخ محمد بن زايد بمناسبة انتخابه رئيسًا لدولة الإمارات العربية المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأت رابطة العالم الإسلامي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة الثقة التي أولاه إياها إخوانه أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكَّامِ الإمارات.

وأعرب معالي الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى باسم مجامع وهيئات ومجالس الرابطة عن تمنيات كافة منسوبي الرابطة لسموه بالمزيد من الجُهد والعطاء لخدمة شعبه وأمته وعالَمِهِ، ليواصل النهج الحكيم والسديد لأسلافه الكرام، وما عُرف عن سموه طيلة اضطلاعه بمسؤولياته من الحصافة والحكمة والرُّوْح الجامعة.

وختم معاليه بالدعاء لسموه بأن يوفقه الله تعالى ويعينه على هذه المسؤولية الكبيرة، ويجعله خير خلف لخير سلف.