شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المؤتمر العلمى الأول للجهاز الهضمي والكبد بجامعة حلوان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات المؤتمر العلمى الأول للجهاز الهضمي والكبد لقسم الأمراض المتوطنة بكلية الطب جامعة حلوان والذى عقد تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب، وإشراف الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة.

أقيم المؤتمر بمشاركة 104 من أساتذة الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المتوطنة من 20 مركزاً من الجامعات والهيئات والمعاهد التعليمية والبحثية، وبحضور أكثر من 300 طبيب من المختصين والمهتمين بأمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير.

ومن جانبه افتتح الدكتور ممدوح مهدى المؤتمر ورحب بالحضور ووجه الشكر للقائمين على المؤتمر، مؤكدا أن كلية الطب من النقاط المضيئة بجامعة حلوان، موضحاً كذلك حرص الجامعة علي عقد المؤتمرات العلمية التى تسهم فى تحقيق عملية المعرفة و طرح آخر المستجدات في مختلف المجال التخصصية وتبادل الخبرات والمعلومات حول موضوع أو مجال علمي محدد.

وأشارت الدكتورة منى فؤاد عطية إلى أن المؤتمرات العلمية من أحد أهم وأفضل وسائل النشر العلمي والتي تسهم في تقديم نتائج الأوراق البحثية.

كما أشار الدكتور وليد السروجى إلي أهمية المؤتمرات العلمية التدريب ورفع مستوى الممارسة الإكلينيكية للأطباء والمتدربين.

وأشار الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان إلي تفاصيل ورشة عمل مناظير الجهاز الهضمي والتي تم إجراؤها وبثها للحضور خلال اليوم الثاني للمؤتمر من مستشفى بدر الجامعي التابع لجامعة حلوان.

وأكد الدكتور محمد القصاص رئيس قسم المتوطنة ورئيس المؤتمر أن المؤتمر ناقش كل ما هو حديث فيما يتعلق بأمراض الجهاز الهضمي والكبد وعلاجها، كما تضمن أيضا تأثير جائحة الكورونا على الجهاز الهضمي والكبد.

كما أشار إلى أنه على هامش فعاليات المؤتمر تم عمل بث مباشر لورشة عمل مناظير الجهاز الهضمي المتقدمة من وحدة المناظير بمستشفى بدر الجامعي وذلك لأول مرة والتي تم خلالها إجراء عدد من تداخلات مناظير الجهاز الهضمي والتي يتم إجراء بعضها للمرة الأولي في مصر حيث تم عرض لحالات يتم فيها تشفية أورام الجهاز الهضمي من خلال المنظار وكذلك عمليات الفراغ الثالث للمناظير، وعمليات شق عضلة المرئ. قام بإجراء الحالات عدد من أعضاء هيئة التدريس بقسم المتوطنة بجامعة حلوان وعدد من الجامعات المصرية وقد استهدفت ورشة العمل تبادل الخبرات في مجال مناظير الجهاز الهضمي والاطلاع علي الجديد في مجال المناظير العلاجية و التشخيصية.

وفي ختام فعاليات المؤتمر أهدي الدكتور محمد القصاص درع قسم الامراض المتوطنة بجامعة حلوان إلى كل من الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب، و الدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان؛ وذلك تقديراً لهم ولدورهم الكبير في دعم وتطوير قسم الأمراض المتوطنة وكلية الطب ومستشفي بدر الجامعي.